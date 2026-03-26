В Карелии нашли беглого осужденного, который больше семи лет прятался в тайге

Сотрудники ФСИН при поддержке полицейских нашли в Прионежском районе мужчину, который больше семи лет скрывался в тайге от уголовного наказания. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Карелии.

В 2018 году мужчину приговорили к году исправительных работ за преступление небольшой тяжести. Однако он не захотел отбывать наказание и сбежал в лес.

Все это время он жил в самодельных шалашах, одевался в то, что находил на близлежащих свалках, пил воду из реки, не пользовался ни банковскими картами, ни телефоном, не общался с близкими и друзьями. Поэтому найти его было почти невозможно. На след беглеца вышли случайно.

