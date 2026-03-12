В российских тюрьмах предотвратили девять попыток терактов за 2025 год

В российских колониях за 2025-й год предотвратили девять попыток терактов с захватом заложников, а также пресекли шесть покушений на побег. Об этом заявил глава ФСИН Аркадий Гостев на коллегии службы.

«Два обвиняемых и осужденный, совершившие побег из-под стражи, в короткий срок задержаны и возвращены в места лишения свободы», — привел его слова «Интерфакс».

Гостев также рассказал о вкладе заключенных в поддержку бойцов СВО. По его словам, 16 тысяч осужденных изготовили для российских военных экипировку на сумму порядка пяти миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что ФСИН попросили обеспечить СИЗО новыми учебниками по истории для изучения находящимися там заключенными.