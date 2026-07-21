ФСБ задержала жителя Новороссийска за оправдание терроризма

Правоохранители задержали 29-летнего россиянина, которого обвиняют в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности по Краснодарскому краю.

Ведомство установило, что житель Новороссийска был сторонником националистской идеологии и размещал в телеграм-канале комментарии, в которых оправдывал ракетные удары ВСУ по территории Курской области.

«Факты публикаций с провокационным содержанием задокументированы», — отметили в ФСБ.

Специалисты провели экспертизу и заключили, что посты содержали оправдание террористической деятельности. Против россиянина возбудили уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании агента украинских спецслужб в Тюмени. У мужчины был при себе автомат Калашникова, боеприпасы и компоненты самодельного взрывного устройства. Среди мирных жителей и правоохранителей никто не пострадал.