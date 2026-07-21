ФСБ ликвидировала мужчину из Тюмени, планировавшего теракт

Агента украинских спецслужб из Тюмени ликвидировали при задержании

Оперативники ФСБ вычислили агента спецслужб СБУ в Тюмени. При задержании он открыл огонь, злоумышленника ликвидировали, сообщил ЦОС ведомства.

В результате ЧП пострадавших среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила и изъяла автомат Калашникова, боеприпасы и компоненты самодельного взрывного устройства.

Ранее ФСБ в Крыму выявила двух местных жительниц, работавших на спецслужбы Украины. Одна из них собирала информацию о военных объектах и инфраструктуре ТЭК России, а вторая оказалась причастна к подрыву автомобиля военного офицера в Севастополе в 2024 году.

До этого россиянина приговорили к 13 годам колонии строго режима за попытку продать авиационные подшипники для военных самолетов и вертолетов на Украину.