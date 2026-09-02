ФСБ задержала в Калуге подростка за мошенничество с сим-боксами
В Калуге задержали 16-летнего подростка, который обслуживал сим-боксы для мошенников. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Операцию провели совместно с сотрудниками МВД. Правоохранители сообщили, что задержанный причастен к передаче мошенникам базы телефонных номеров россиян.
Подросток при помощи виртуальной телефонной станции вносил ложные сведения в информационную систему оператора связи.
На кадрах, предоставленных пресс-службой, он рассказывает, что устроился на подработку через мессенджер Telegram, сим-бокс для обслуживания мошеннических схем получил у представителя Украины.
Следователи возбудили уголовное дело, силовики проверяют, выполнял ли фигурант задания иностранных спецслужб.
Ранее полицейские ликвидировали в Московском регионе узлы связи телефонных мошенников. Их обслуживал 20-летний житель Ивановской области.