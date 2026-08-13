Мошеннические узлы связи ликвидировали в Московской области

На территории Московской области выявили и ликвидировали узлы связи телефонных мошенников. Их настраивал и обслуживал 20-летний житель Ивановской области, сообщила пресс-служба МВД по региону.

Ведомство выяснило, что молодой человек нашел работу в мессенджере. По заданию кураторов он обслуживал в арендованных квартирах устройства для преобразования интернет-трафика в мобильную связь. С их помощью аферисты могли звонить и рассылать СМС жертвам с номеров российских операторов.

Полицейские вычислили подозреваемого и задержали на съемной квартире на Кутузовской улице. У него изъяли мобильные телефоны, два сим-бокса, более тысячи сим-карт и ноутбук. Второй узел связи обнаружили на улице Чистяковой — там находились больше 100 сим-карт и еще три GSM-шлюза.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах перед 1 сентября.