ФСБ задержала в ДНР уроженку Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму

Жительницу Мариуполя задержали в ДНР за призывы к терроризму и экстремизму. Об этом ТАСС сообщили в региональном УФСБ.

Женщина публиковала в социальных сетях призывы к террористической деятельности и насилию в отношении людей, которых выделила по признаку национальности.

Следователи возбудили против жительницы Мариуполя два уголовных дела.

В Подмосковье в конце декабря задержали жителя Ногинска, которого заподозрили в пропаганде и оправдании террористической деятельности украинского военизированного объединения, запрещенного в России.

В начале января в аэропорту Сочи задержали блогера, устроившего пальбу вблизи жилого дома. Мужчина оскорблял сотрудников полиции, а также публично выражал поддержку одной из экстремистских организаций, запрещенных на российской территории.