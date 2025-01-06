Стрелял и оскорблял полицейских. В Сочи задержали блогера-экстремиста

В аэропорту Сочи задержали мужчину, который устроил пальбу вблизи жилого дома. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе мониторинга сети интернет было выявлена видеозапись, на которой мужчина производит несколько выстрелов вблизи жилого дома из неустановленного оружия», — отметила она.

Задержанный оскорбительно высказывался в адрес полицейских, а также выражал поддержку одной из запрещенных экстремистских организаций. Сотрудники московского главка установили местонахождение гражданина и незамедлительно передали информацию в Краснодарский край. Фигуранта задержали в аэропорту Сочи, когда он пытался уехать из России.

Мужчину привлекли к ответственности за пропаганду экстремистских организаций и нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране России. Следователи также возбудили уголовное дело за хулиганство.

Ранее в Бердянске 44-летнего мужчину обвинили в призывах к экстремизму, сообщил сайт kp.ru. Он опубликовал в социальной сети фотографию человеческого черепа, на который была надета армейская каска с повреждениями, символикой и текстом, призывающими к экстремистской деятельности.