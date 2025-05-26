ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в Калининграде

В Калининграде задержаны шесть жителей региона, которых подозревают в организации мошеннических звонков по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Все фигуранты дела моложе 30 лет. Они с помощью телекоммуникационного оборудования и SIM-боксов перенаправляли звонки через интернет в мобильные сети. Это позволяло совершать массовые аферы, кражу данных и похищение средств у россиян.

Установлено, что организатор схемы находился на Украине и курировал действия сообщников, передавая инструкции через интернет. Как считают силовики, схема позволяла не только обманывать граждан, но и втягивать новых участников из других регионов страны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества и незаконной передаче персональных данных. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас следователи выясняют все детали преступлений и проверяют, не причастны ли задержанные к другим резонансным случаям по заданию украинских спецслужб.

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