ФСБ задержала почти 200 подпольных оружейников в 58 регионах России

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии задержали 172 жителей из 58 регионов России по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным правоохранителей, задержанные восстанавливали оружие в подпольных мастерских и в дальнейшем его продавали. Оперативно-разыскные мероприятия по местам жительства подозреваемых силовики провели в период с марта по апрель этого года.

«Изъято 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы», — заявили в ЦОС.

Также правоохранители нашли 136 килограммов взрывчатки и 56 тысяч патронов различного калибра. Среди взрывчатых веществ были аммонал, гексоген, пластит, тротил и порох.

Ранее сотрудники УФСБ по Пензенской области нашли и закрыли нелегальную мастерскую, в которой 58-летний мужчина переделывал огнестрельное оружие и боеприпасы. В отношении пензенца возбудили уголовное дело.