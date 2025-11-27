ФСБ задержала мошенников, похитивших миллиард на госзаказах

Сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области совместно с коллегами из Пермского края задержали группу лиц, подозреваемых в хищении бюджетных средств в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что руководитель коммерческой организации вступил в сговор с сотрудниками предприятия, выполняющего гособоронзаказ.

Они заключали фиктивные договоры с поставщиками и обналичивали деньги, выделенные из федерального бюджета на техническое переоснащение оборонного завода. Ущерб составил более одного миллиарда рублей.

УФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело против злоумышленников. Их обвиняют в крупном мошенничестве.

«Управлением совместно с УФСБ России по Пермскому краю осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела, в отношении обвиняемых проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных действий», — сообщили в пресс-службе.

