В Севастополе сорвали теракт с самодельной бомбой
Сотрудники УФСБ предотвратили попытку теракта в Севастополе. Его планировал мужчина, симпатизирующий украинской нацистской идеологии. Известно, что взорвать СВУ он собирался у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота, сообщил ТАСС.
По данным ведомства, задержанный — мужчина 1968 года рождения, родом из Винницкой области Украины.
«Являясь сторонником украинской националистической идеологии, осуществлял сбор сведений о военных объектах Министерства обороны России и последствиях ракетных обстрелов ВСУ в регионе для размещения на различных проукраинских интернет-ресурсах», — отметили в УФСБ.
Во время подготовки к теракту преступник изучил инструкцию, купил нужные детали и собрал радиоуправляемую бомбу. Взрывчатое вещество было изготовлено из смеси порохов.
Сейчас он находится под стражей.
Ранее ФСБ сорвала попытку СБУ взорвать самолет с высокопоставленным чиновником.