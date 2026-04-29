ФСБ задержала готовившего теракт в Крыму россиянина

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего россиянина. Он готовил теракт против руководителя правоохранительной структуры и диверсии на объектах газоснабжения и электроснабжения по заданию спецслужб Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин России 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ) в интересах спецслужб Украины», — сообщили в ЦОС.

Получив от куратора средства поражения, он провел разведку адреса предполагаемой жертвы и выбрал способ маскировки взрывного устройства. По плану, после выполнения задания, злоумышленник должен был покинуть Россию.

У него нашли готовое к использованию радиоуправляемое взрывное устройство весом два килограмма. Также изъяли взрывчатку и детали для сборки еще двух таких устройств.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт против руководства Роскомнадзора.