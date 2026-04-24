ФСБ сорвала украинский теракт против руководства Роскомнадзора

Оперативники ФСБ предотвратили террористический акт против руководителей Роскомнадзора, автомобиль которых планировали подорвать заложенным взрывным устройством. Об этом сообщил ЦОС ведомства.

Силовики задержали семь сторонников неофашистской и праворадикальной идеологии. Подозреваемых завербовали украинские спецслужбы. В ходе задержания главарь группы, уроженец Москвы 2004 года рождения, оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали.

При обыске у злоумышленников изъяли символику украинских боевиков, два газовых пистолета, пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, гранату Ф-1 и взрывное устройство массой один килограмм, а также инструкции по вступлению в состав запрещенной в России украинской террористической организации.

Против задержанных завели уголовные дела по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и оружия. Следователи решают вопрос о привлечении их к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

В ЦОС добавили, что украинские спецслужбы массово используют мессенджер Telegram для совершения кибермошеннических, экстремистских, диверсионно-террористических и других тяжких преступлений.

«Поступающая информация свидетельствует об активной деятельности украинских спецслужб, направленной на срыв проводимых в России мероприятий по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке Telegram», — отметили в ФСБ.

Одна из задержанных призналась, что ее сделали администратором чата, в котором обсуждали покушение на замглавы РКН.

«В марте 2026 года вступила в чат, где предложила помощь в качестве изготовления листовок. Сделали администратором группы, где готовилось покушение на замглавы РКН», — рассказала она.

Ранее ФСБ задержала в Москве мужчину, который планировал совершить взрыв у объектов Минобороны. Кураторы СБУ обещали ему выезд на Украину, чтобы сражаться против армии России.