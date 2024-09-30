ФСБ предотвратила теракты в Ингушетии

ФСБ задержала в Магасе и Назрани семерых местных жителей, готовивших диверсии на объектах инфраструктуры и нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

Еще один боевик оказал сопротивление при задержании и был застрелен.

У них дома и в тайниках нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 10 килограммов тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, несколько тысяч патронов и гаджеты с инструкциями по диверсионной работе.

ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о подготовке к диверсии, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении взрывных устройств. Расследование продолжается.

Ранее в Крыму задержали двоих агентов украинских спецслужб, собиравших данные о военных объектах на полуострове.