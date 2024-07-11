ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Адыгее

Спецслужбы России предотвратили теракт в Адыгее. Как сообщили в ФСБ, выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе.

Злоумышленник рассчитывал убить священников и охранников, а затем поджечь здание. Для этого он сначала изучил местность, затем разработал схему атаки и изготовил самодельные зажигательные устройства. Террорист планировал снять все на видео, чтобы потом выложить в Сеть.

«После теракта намеревался скрыться за рубежом», — уточнили в ведомстве.

Спецслужбы вычисли преступника и пресекли его деятельность. У злоумышленника изъяли флаг терорганизации, куда он входил, нож и составные части зажигательного устройства. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт».

Ранее крупный теракт произошел в Дагестане. Вооруженные боевики напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале. Жертвами нападений стали священник православного храма Дербента — протоиерей Николай Котельников и охранник одной из церквей. В результате терактов погиб 21 человек.