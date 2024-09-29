ФСБ исключила причастность БПЛА к взрыву моста под Самарой

ФСБ: взрыв на железнодорожном мосту в Самарской области не связан с атакой БПЛА

Федеральная служба безопасности России исключила версию атаки украинского дрона на железнодорожный мост в Самарской области. Об этом рассказал «Известиям» источник ФСБ.

«Причину сейчас никто не скажет, но это не беспилотник», — сказал он.

Звук, похожий на взрыв, раздался 28 сентября на железнодорожном мосту в районе города Кинель. В результате повреждения получили «островки безопасности», железнодорожные пути при этом повреждены не были.

После ЧП движение поездов временно приостановили. В правительстве области уточнили, что пострадавших нет. В Сети также появилось видео с моментом взрыва в Самарской области и его последствиями.