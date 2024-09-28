Появилось видео с моментом взрыва на ж/д мосту в Самарской области

В Сети появилось видео с моментом взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области, попавший на камеры наблюдения, а также с его последствиями. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают сотрудники спецслужб», — уточнил канал.

На кадрах видны последствия взрыва. В результате мост был частично разрушен. Две бетонные конструкции, удерживающие железнодорожное полотно, получили повреждения. Также заметны повреждения ограждений моста.

По уточненной каналом информации, во время взрыва по посту ехал грузовой поезд около 13:00. Все пространство заволокло дымом, но повезло, что состав не опрокинулся. Взрыв был таким сильным, что в соседнем поселке сработала сигнализация у автомобилей.

По словам очевидцев, вскоре после взрыва они заметили «подозрительную „Ниву“, которая как раз ехала со стороны моста».

Сейчас движение поездов на нем временно приостановлено.

Ранее появилась информация о взрыве на железнодорожном мосту в районе города Кинель в Самарской области. Пресс-служба регионального правительства сообщала, что, по предварительным данным, на мосту повреждения получили «островки безопасности». При этом сами железнодорожные пути повреждены не были.