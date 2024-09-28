Похожий на взрыв звук остановил движение поездов в Самарской области

В Самарской области на железнодорожном мосту раздался звук, похожий на взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.
«Пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено», — отметили в администрации.
По предварительным данным, на железнодорожном мосту в районе города Кинель повреждения получили «островки безопасности».
На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Железнодорожные пути остались целыми.
Ранее в Самарской области опрокинулись пять вагонов, перевозивших азотные удобрения. ЧП произошло на стации Жигулевское море, когда грузовой поезд выдвинулся из подгорочного парка. Информации о пострадавших не поступало.
Запад исчерпал запасы оружия из-за поставок ВСУ
Три человека погибли в ДТП на нижегородской трассе
Проданный улов сделал миллионерами индийских рыбаков
Дошколята из Истры приняли участие в соревновании по физкультуре
Библиотеку имени Чехова в Истре отремонтируют к ноябрю
Занятия по оказанию первой помощи провели для школьников в Истре
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте