Похожий на взрыв звук остановил движение поездов в Самарской области

В Самарской области на железнодорожном мосту раздался звук, похожий на взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

«Пострадавших нет. Движение поездов временно приостановлено», — отметили в администрации.

По предварительным данным, на железнодорожном мосту в районе города Кинель повреждения получили «островки безопасности».

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов. Железнодорожные пути остались целыми.

Ранее в Самарской области опрокинулись пять вагонов, перевозивших азотные удобрения. ЧП произошло на стации Жигулевское море, когда грузовой поезд выдвинулся из подгорочного парка. Информации о пострадавших не поступало.