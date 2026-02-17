Фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо на Кубани

В Крымском районе Краснодарского края обломки беспилотника повредили здание локомотивного депо. В региональном оперштабе также сообщили об обнаружении части дрона на железнодорожных путях.

«В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет», — уточнили в пресс-службе оперштаба.

В станице Варениковской обломки беспилотника рухнули во дворе частного дома. Обошлось без повреждений и пострадавших. На месте ЧП работают спецслужбы.

Более 150 БПЛА сбили над регионами России за ночь. Больше всего украинских беспилотников уничтожили в Крыму — 38 аппаратов, 18 — в Краснодарском крае.

В результате налета беспилотников на Севастополь пострадал девятилетний мальчик. Ему посекло ноги. Ребенка доставили в больницу.