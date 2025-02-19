Финальный отчет по расследованию крушения самолета AZAL завершат до 25 декабря

Власти Казахстана планируют завершить финальный отчет о причинах крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау до декабря 2025 года. Такое заявление сделал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев, сообщил ТАСС .

«Согласно требованиям, стандартам рекомендуемой практики ИКАО (Международной организации гражданской авиации — прим. ред.) — один год расследования. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен», — сказал Ластаев.

В начале февраля Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о крушении лайнера около Актау. Расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности. К документу прикрепили фотографии, на которых видны повреждения самолета, а также информация об экипаже и самом воздушном судне.

Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года около Актау в Казахстане. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Только 29 человек смогли выжить. Следком назначил комплексную экспертизу по делу об авиакатастрофе.