Появился предварительный отчет казахстанского Минтранса об авиакатастрофе близ Актау

Минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчет о крушении около Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау. Документ разместили на официальном сайте ведомства.

Согласно 53-страничному отчету, расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», — отметили в документе.

К отчету прикрепили фотографии с повреждениями лайнера, а также сведения об экипаже и самолете.

Диспетчеры предупреждали перед крушением самолета AZAL в Актау о введении плана «Ковер» в Грозном, говорится в документе. В лайнере выявили повреждения, указывающие на проникновения в конструкцию внешних объектов.

Отчет об авиакатастрофе в Казахстане предварительный, информация может уточняться и дополняться.

Embraer 190 упал неподалеку от Актау 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

Бразильские специалисты извлекли данные из черных ящиков самолета. Они передали полученную информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием крушения.