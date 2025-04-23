Фейк: взрыв на складе боеприпасов под Киржачом начался после атаки дронов ВСУ

Украинцы вбросили фейк об атаке дронов на взорвавшийся под Киржачом арсенал

Причиной взрывов на складе боеприпасов в военной части во Владимирской области якобы стала атака дронов ВСУ. Такую информацию начали распространять украинские Telegram-каналы. В пресс-службе Минобороны официальной причиной детонации назвали нарушение правил безопасности при обращении со взрывчатыми материалами.

Фейк

По его словам, воздушный удар нанесли по одному из крупнейших хранилищ боеприпасов российских войск.

Взрыв на складе с боеприпасами в Киржачском районе Владимирской области начался после атаки дронов ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский журналист Роман Цимбалюк*.

Правда

Причиной взрыва на складе с боеприпасами, расположенном на территории военной части в Киржачском районе Владимирской области, стало нарушение требований безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что для ликвидации последствий привлекли военные пожарные расчеты, а также МЧС.

По поручению министра обороны России Андрея Белоусова создали комиссию для установления всех обстоятельств происшествия. Группу возглавил заместитель министра обороны Андрей Булыга.

По данным Генеральной прокуратуры, областное ведомство взяло под контроль соблюдение прав эвакуированных граждан из населенных пунктов, попадающих в зону поражения. Для приема жалоб запустили горячую линию.

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*Признан в России иностранным агентом.