«Факел» подтвердил ДТП с автобусом футболистов в Тульской области

Футболисты воронежского «Факела» не пострадали в ДТП с самосвалом под Тулой

Никто из футболистов молодежной команды воронежского «Факела» не пострадал в результате смертельного ДТП в Тульской области. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе клуба.

Автобус с футболистами врезался в самосвал на трассе М-4 «Дон» под Тулой.

«Да, такое ДТП произошло, когда команда возвращалась после гостевого матча в Калининграде, все футболисты целы», — подчеркнули в пресс-службе.

Футболисты, тренер и водитель автобуса не пострадали, добавили в ФК. Все спортсмены благополучно добрались до места назначения.

В результате аварии погиб водитель грузовика, травмы получил пассажир. Самосвал ЗиЛ после столкновения с автобусом Zhong Tong вылетел на ограждение, а потом в кювет. В автобусе «Факела» находились 29 пассажиров.

Ранее авария произошла на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин в Краснодарском крае. Рейсовый автобус с болельщиками гандбольного клуба «Виктор» столкнулся с фурой. В результате ДТП погиб водитель большегруза, пострадал 31 человек.