Автобус с футбольной командой попал в смертельное ДТП в Тульской области

Shot: один человек погиб в ДТП с автобусом воронежского ФК «Факел» под Тулой

Один человек погиб и один получил травмы в результате аварии с автобусом воронежской футбольной команды «Факел» на трассе М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Спортсмены возвращалась с гостевого матча в Калининграде. На пути через Москву автобус Zhong Tong с футболистами врезался в грузовой автомобиль ЗиЛ.

Самосвал вылетел на ограждение, а потом в кювет. Водитель грузовика погиб на месте, его пассажира увезли в больницу. В автобусе «Факела» находились 29 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Ранее крупное ДТП с рейсовым автобусом и фурой произошло в Краснодарском крае, на трассе Темрюк — Краснодар — Кропоткин. Оба транспортных средства сгорели дотла. В автобусе ехали болельщики гандбольного клуба «Виктор».

Водитель фуры погиб на месте. Пострадали пассажиры автобуса, в том числе дети. Всего травмы получил 31 человек, 22 пострадавших доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.