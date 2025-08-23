Эвакуацию альпинистки Наговицыной с пика Победы признали невозможной

Транспортировать российскую альпинистку Наталью Наговицыну с пика Победы в горах Тянь-Шаня в данный момент невозможно. Об этом сообщил ТАСС начальник базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрий Греков.

«Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю», — пояснил он.

Греков отметил, что место нахождения Наговицыной известно, однако добраться туда технически нереально. По его словам, с этой высоты невозможно эвакуировать, поскольку спуск руками невозможен, а необходимых для операции вертолетов в Кыргызстане нет.

Киргизские спасатели приостановили поиски российской альпинистки Наговициной, застрявшей со сломанной ногой на пике Победы.

По данным Telegram-канала Shot, альпинистка погибла. Ее тело эвакуируют, когда позволит погода. Официально смерть не подтвердили.