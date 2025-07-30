Это настоящие герои. Как работали камчатские врачи во время землетрясения

На Камчатке врачи не остановили работу с пациентом на операционном столе во время сильного землетрясения. Об этом в Telegram-канале сообщила заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Она опубликовала видео, на котором запечатлено, что в разгар работы медиков начались толчки. Операционный стол и прочая техника сильно затряслись. В этот момент врачи сгрудились около пациента и держали его, чтобы не упал.

«Так работали сегодня камчатские врачи! Преданность своему делу!» — написала Сивак.

Ранее филиал ФИЦ ЕГС РАН на Камчатке сообщал, что магнитуда подземных толчков в регионе 30 июля составила 8,7. На территории края объявили угрозу цунами, жителям настоятельно рекомендовали не приближаться к берегу. В здании одного из детских садов произошло обрушение стены, никто не пострадал.

Позднее сейсмологи зафиксировали еще 30 ощутимых подземных толчков с интенсивностью 2-5 баллов.