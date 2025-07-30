Еще 30 ощутимых толчков зафиксировали на Камчатке

Ранее детская поликлиника в Петропавловске-Камчатском пострадала во время землетрясения, работу учреждения временно приостановили. Региональная прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав местных жителей, отмечали в пресс-службе ведомства.
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Детская поликлиника на Камчатке пострадала во время землетрясения
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