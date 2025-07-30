Еще 30 ощутимых толчков зафиксировали на Камчатке

На Камчатке после главного землетрясения магнитудой 8,7 зафиксировали еще 30 ощутимых подземных толчков с интенсивностью 2-5 баллов. Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

«После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых с интенсивностью 2-5 баллов», — заявили сейсмологи.

Ранее региональный филиал ФИЦ ЕГС РАН сообщал, что магнитуда подземных толчков на Камчатке составила 8,7. На территории края объявили угрозу цунами, жителям рекомендовали не приближаться к берегу. В здании одного из детских садов произошло обрушение стены, никто не пострадал.

Ранее детская поликлиника в Петропавловске-Камчатском пострадала во время землетрясения, работу учреждения временно приостановили. Региональная прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав местных жителей, отмечали в пресс-службе ведомства.