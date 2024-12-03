Жителей Мытищ предупредили о рисках выхода на лед

Совсем скоро водоемы в округе начнут покрываться льдом, но это не повод спешить проверять его прочность. Важно помнить, что ранний лед часто хрупкий и не выдерживает вес человека.

Несмотря на то, что лед на первый взгляд может казаться надежным, неустойчивые температуры делают его толщину и прочность непредсказуемыми. Подводные течения усиливают эту проблему, разрушая структуру льда изнутри. Даже кратковременное потепление или солнечные лучи способны вызвать трещины, а на некоторых участках появляются скрытые полыньи.

Для предотвращения несчастных случаев на опасных местах в Мытищах установлены предупреждающие таблички. Соблюдайте их требования, не рискуйте своей жизнью и жизнью близких. Если все же произошла чрезвычайная ситуация, немедленно звоните по телефону 112. Спасатели быстро отреагируют и окажут необходимую помощь.

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