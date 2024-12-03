Провалившийся под лед пруда на востоке Москвы прохожий погиб

Прогулка по тонкому льду пруда на востоке Москвы обернулась гибелью прохожего. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, на поверхность водоема вышли двое мужчин, решивших сократить путь. Но лед под их весом провалился.

Одного пострадавшего вытащили спасатели и передали врачам. Второго спасти не смогли, и он ушел ко дну. На поиски тела выехали водолазы «Центроспаса». В ходе обследования пруда они вытащили труп на поверхность.

Пресс-служба ведомства опубликовала видео работы специалистов. На кадрах видно, как поднявшийся со дна водолаз вытащил на берег тело погибшего. На помощь спасателю пришли его коллеги.

В минувший понедельник, 2 декабря, заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин призвал жителей Московской области не выходить на лед водоемов. Он пояснил, что покрытие пока еще не очень прочное и не может выдержать вес человека. Поэтому любое посещение водоемов в начале зимы несет огромные риски для жизни. Сорокин призвал дождаться конца первого зимнего месяца, когда вода достаточно промерзнет и лед станет крепче.