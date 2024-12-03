Провалившийся под лед пруда на востоке Москвы прохожий погиб
Водолазы достали труп провалившегося под лед пруда мужчины на востоке Москвы
Прогулка по тонкому льду пруда на востоке Москвы обернулась гибелью прохожего. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, на поверхность водоема вышли двое мужчин, решивших сократить путь. Но лед под их весом провалился.
Одного пострадавшего вытащили спасатели и передали врачам. Второго спасти не смогли, и он ушел ко дну. На поиски тела выехали водолазы «Центроспаса». В ходе обследования пруда они вытащили труп на поверхность.
Пресс-служба ведомства опубликовала видео работы специалистов. На кадрах видно, как поднявшийся со дна водолаз вытащил на берег тело погибшего. На помощь спасателю пришли его коллеги.
В минувший понедельник, 2 декабря, заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин призвал жителей Московской области не выходить на лед водоемов. Он пояснил, что покрытие пока еще не очень прочное и не может выдержать вес человека. Поэтому любое посещение водоемов в начале зимы несет огромные риски для жизни. Сорокин призвал дождаться конца первого зимнего месяца, когда вода достаточно промерзнет и лед станет крепче.