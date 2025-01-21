Еще в одном турецком отеле вспыхнул пожар

Hürriyet: в отеле в турецкой провинции Сивас прогремел взрыв и вспыхнул пожар

По меньшей мере четыре человека пострадали при взрыве в гостинице в турецкой провинции Сивас на севере страны. Об этом сообщила газета Hürriyet .

В отеле на горнолыжном курорте Йылдыз Дагы произошла утечка газа, после чего прогремел взрыв и вспыхнул пожар.

Травмы получили четверо спортсменов, которые состоят при департаменте молодежи и спорта Сиваса. Один пострадавший получил тяжелые ранения. Его сейчас транспортируют в больницу вертолетом.

Ранее во вторник во время пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу погибли десять человек, а пострадали 32 человека. Россиян среди них нет. Во время возгорания в гостинице находились 237 человек.

Сотрудники МЧС ранее во вторник вытащили из горящего дома в Шадринске Курганской области трех человек. Пожар произошел после воспламенения электрощитовой.