Спасатели вызволили трех человек из горящего дома в Курганской области

Сотрудники МЧС вытащили трех человек из горящего дома в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось в Шадринске. В подъезде двухэтажного дома воспламенилась электрощитовая. Удушливый дым отрезал жильцов от выхода. Пожарные помогли трем жителям выбраться со второго этажа с помощью трехколенной лестницы.

Огонь разгорелся на пяти квадратных метрах, пожар уже потушили. К ликвидации привлекли 19 человек и пять единиц техники. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание сети.

Ранее пожар случился в СНТ «Автомобилист-2» под Тюменью. Загорелось частное жилое строение. Огонь распространился по всему дому, прибывшие на место ЧП спасатели локализовали его на 30 квадратных метрах. В ходе происшествия погиб один человек. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.