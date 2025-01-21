Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 10

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Болу в Турции выросло до 10, 31 человек пострадал. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщил телеканал TRT Haber .

Известно, что во время возгорания в отеле находились 237 человек. Министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X ранее заявил о шести погибших. По его словам, у всех было турецкое гражданство.

Ранее в российском посольстве в Турции заявили, что не получали сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре в Болу.

В начале января в Турции произошел еще один пожар в отеле. Здание практически полностью сгорело. Постояльцы уехали незадолго до ЧП, поэтому никто не пострадал.