Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 10

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Болу в Турции выросло до 10, 31 человек пострадал. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщил телеканал TRT Haber.
Известно, что во время возгорания в отеле находились 237 человек. Министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X ранее заявил о шести погибших. По его словам, у всех было турецкое гражданство.
Ранее в российском посольстве в Турции заявили, что не получали сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре в Болу.
В начале января в Турции произошел еще один пожар в отеле. Здание практически полностью сгорело. Постояльцы уехали незадолго до ЧП, поэтому никто не пострадал.
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