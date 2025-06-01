Еще одного пострадавшего под Брянском ребенка доставили в клинику Рошаля

Еще одного ребенка, пострадавшего при ЧП с поездом в Брянской области, перевезли на реанимобиле в московский центр доктора Рошаля. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Семилетнему мальчику проведен весь комплекс обследований, на основании которых врачи выберут дальнейшую тактику лечения», — уточнили в центре.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки конструкции рухнули на проходивший под ним поезд № 86, следовавший по маршруту Климов — Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. В результате катастрофы погибли семь человек, десятки пострадали.