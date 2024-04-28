Еще два беспилотника ВСУ сбили в небе над Брянской областью | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 00:50 Еще два беспилотника ВСУ сбили в небе над Брянской областью Богомаз: средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА над Брянской областью РИА «Новости»

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Силы ПВО ликвидировали два вражеских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожили силами ПВО Министерства обороны РФ над Севским районом», — написал он.

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Губернатор также отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

В субботу утром целью для украинских боевиков стало сельскохозяйственное предприятие в селе Вознесеновка Белгородской области. В результате взрыва ранения получил механизатор.

Украинские беспилотные летательные аппараты сбили в Брянской области 27 апреля. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что еще три дрона ликвидировали над Выгоничским районом и один над Трубчевским.