Беспилотники ВСУ сбили над Брянской областью | 360°

27 апреля 2024, 23:20
Беспилотники ВСУ сбили над Брянской областью
Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых в регионе пяти дронах ВСУ
Запущенный с территории Украины беспилотные летательные аппараты над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что еще три дрона сбили над Выгоничским районом и один над Трубчевским.
Он подчеркнул, что в результате падения беспилотников никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле нет.
Воздушные цели поразили дежурные средства противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.
В минувшую пятницу в брянском селе Курковичи умерла женщина, получившая ранения во время удара дрона-камикадзе по автобусу с пассажирами в Стародубском муниципальном округе.
Свои соболезнования родным и близким погибшей в теракте выразил губернатор региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что украинские боевики нанесли удар по простым мирным жителям.
Всего в результате взрыва протаранившего общественный транспорт беспилотника ранения получили четыре человека, в том числе 14-летний школьник.
ВСУ
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