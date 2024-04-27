Беспилотники ВСУ сбили над Брянской областью | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 23:20 Беспилотники ВСУ сбили над Брянской областью Брянский губернатор Богомаз сообщил о сбитых в регионе пяти дронах ВСУ РИА «Новости»

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Запущенный с территории Украины беспилотные летательные аппараты над Стародубским муниципальным округом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще три дрона сбили над Выгоничским районом и один над Трубчевским.

Он подчеркнул, что в результате падения беспилотников никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений на земле нет.

Воздушные цели поразили дежурные средства противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — написал Богомаз.

В минувшую пятницу в брянском селе Курковичи умерла женщина, получившая ранения во время удара дрона-камикадзе по автобусу с пассажирами в Стародубском муниципальном округе.

Свои соболезнования родным и близким погибшей в теракте выразил губернатор региона Александр Богомаз. Он подчеркнул, что украинские боевики нанесли удар по простым мирным жителям.

Всего в результате взрыва протаранившего общественный транспорт беспилотника ранения получили четыре человека, в том числе 14-летний школьник.