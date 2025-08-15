Еще 100 спасателей отправили к месту взрыва на рязанском заводе «Эластик»

МЧС России приняло решение направить в Рязанскую область дополнительную группировку из 100 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спасатели аэромобильного отряда МЧС России „Центроспас“ и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ», — отметили в министерстве.
В группировку также вошли шесть кинологических отрядов и 10 единиц техники. Специалисты везут с собой необходимое оборудование и инструменты.
Взрыв прогремел в пороховом цеху завода «Эластик» днем 15 августа. После этого на территории предприятия вспыхнул пожар. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ЧП пострадали более 100 человек.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. В регионе работает оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
