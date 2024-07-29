Эпидемиологи и инфекционисты выехали на место ЧП на Беломорканале

Минздрав Карелии отправил эпидемиологов и инфекционистов на Беломорканал

Эпидемиологи, инфекционисты и психологи выехали на Беломорканал, где размыло временную перемычку на одном из шлюзов. Об этом сообщили РБК в Минздраве Карелии.

ЧП произошло утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при шлюзе и СНТ «Балтийский». Удалось спасти пятерых человек, в том числе двоих детей, четверо пропали без вести. Три дома разрушило водой.

На месте работают 19 единиц техники и 76 спасателей. В готовность приводят аэромобильную группировку и вертолет Ми-8. Из-за происшествия в Сегежском округе республики ввели режим ЧС.

По последней информации главы Карелии, еще четырех пропавших удалось найти. Еще двоих людей продолжают искать.

На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги.

Накануне поток воды из-за прорыва дамбы в Челябинской области унес почти на полкилометра двухэтажный жилой дом.

Кроме того, выше неблагоприятного уровня поднялся уровень воды в реке Урал в районе Орска.