Энергодар почти на сутки погрузился в блэкаут

Пухов: Энергодар остается без электричества почти сутки

Энергодар уже почти сутки живет без электричества. С топливом для генераторов проблем нет. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем телеграм-канале .

«Энергодар уже почти сутки в режиме блэкаута. Как и по всей области, ситуация с электроснабжением сложная», — написал он.

Энергетики трудятся круглосуточно. Оперативный штаб координирует работу всех городских служб для быстрого восстановления электроснабжения.

Накануне ВСУ снова атаковали Энергодар: дрон упал возле магазина. В результате происшествия погиб один человек.

Ранее украинские боевики атаковали водозабор, электроподстанцию и газораспределительную станцию в районе Запорожской АЭС. Глава «Росатома» Алексей Лихачев обратил внимание, что число атак ВСУ в районе ядерного объекта увеличивается.