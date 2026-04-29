ВСУ ударили по нескольким объектам в районе ЗАЭС

Украинские боевики за последние сутки атаковали водозабор, электроподстанцию и газораспределительную станцию в районе Запорожской АЭС. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, его процитировало РИА «Новости» .

Он обратил внимание, что число атак ВСУ в районе ядерного объекта увеличивается.

«Надо сказать, что просто день от дня, неделя от недели нарастает давление, нарастает количество ударов и вредоносность этих ударов и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по городу Энергодару», — подчеркнул Лихачев.

По его словам, периодически на станции пропадает электроснабжение, но работники оперативно устраняют повреждения. Глава Росатома добавил, что система безопасности работает очень четко.

Ранее на ядерном объекте провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ, которые следили за состоянием эксплуатационной безопасности. Смену специалистов обеспечили российские военные, сотрудники Росгвардии и МВД по Запорожской области. Ротация прошла в штатном режиме.