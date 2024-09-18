Мигранты до смерти избили жителя Раменского

В центральный аппарат Следственного комитета доложат о ходе расследования дела о смерти жителя Подмосковья. Об этом сообщил Telegram-канал Следкома.

Ранее председателя СК РФ через соцсети попросили проконтролировать дело о гибели человека в селе Верея Раменского городского округа. Как рассказала дочь погибшего, ее отца избили мигранты, которые нелегально проживали в стране.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Обвиняемых задержали и заключили под стражу.

«Глава СК России [Александр Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области <…> доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно об изнасиловании 11-летней девочки в Екатеринбурге. Местные правоохранители подозревают в этом выходца из Таджикистана. По данным следователей, 20-летний мигрант был в одной квартире со школьницей, набросился на нее и надругался.