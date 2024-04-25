Емкости с нефтепродуктами загорелись на одном из производств в Омске | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 10:23 Емкости с нефтепродуктами загорелись на одном из производств в Омске Губернатор Хоценко: в Омске на производстве вспыхнул пожар

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В Омске на одном из производств началось возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар», — отметил он.

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По его словам, уровень возгорания оценивается как средний. На месте уже работают спасатели МЧС. Губернатор обещал информировать о ситуации на объекте.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России, огонь вспыхнул на Красноярском тракте. Там загорелись емкости с нефтепродуктами.

«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров», — указали в ведомстве.

Судя по видео, идет активный огонь. В небо поднимаются черные и густые клубы дыма.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Ликвидируют огонь 15 единиц техники и 58 человек. Также к тушению привлекли два пожарных поезда.

Еще одно сильное возгорание произошло накануне в Москве. Огонь охватил здание на Тагильской улице.