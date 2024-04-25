Емкости с нефтепродуктами загорелись на одном из производств в Омске | 360°

25 апреля 2024, 10:23
Емкости с нефтепродуктами загорелись на одном из производств в Омске
Губернатор Хоценко: в Омске на производстве вспыхнул пожар
В Омске на одном из производств началось возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
«В Советском округе Омска на одном из производств произошел пожар», — отметил он.
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По его словам, уровень возгорания оценивается как средний. На месте уже работают спасатели МЧС. Губернатор обещал информировать о ситуации на объекте.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России, огонь вспыхнул на Красноярском тракте. Там загорелись емкости с нефтепродуктами.
«На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров», — указали в ведомстве.
Судя по видео, идет активный огонь. В небо поднимаются черные и густые клубы дыма.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Ликвидируют огонь 15 единиц техники и 58 человек. Также к тушению привлекли два пожарных поезда.
Еще одно сильное возгорание произошло накануне в Москве. Огонь охватил здание на Тагильской улице.
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