Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 19:02 Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы Источник 360.ru: мощный пожар охватил здание на Тагильской улице в Москве

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Пожар произошел в столичной районе Метрогородок на улице Тагильская. Об этом сообщил источник 360.ru. Кадры с места ЧП появились в распоряжении издания.

«Информация о возгорании поступила в 18:31 по местному времени. По предварительным данным, на месте пожара находятся склады», — отметил он.

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Загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание и находящийся рядом мусор. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в соцсетях. Судя по ним, из-за многоэтажек валит густой черный дым.

«Сильный пожар в районе Преображенское. Возгорание началось на стройке», — указали в одном из комментариев.

В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

UPD: пожарные ликвидировали возгорание на улице Тагильская.

Накануне сотрудники МЧС локализовали возгорание на складе в Химках на площади в 150 квадратных метров.