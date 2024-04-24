Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы | 360°

24 апреля 2024, 19:02
Сильный пожар вспыхнул на востоке Москвы
Источник 360.ru: мощный пожар охватил здание на Тагильской улице в Москве
Пожар произошел в столичной районе Метрогородок на улице Тагильская. Об этом сообщил источник 360.ru. Кадры с места ЧП появились в распоряжении издания.
«Информация о возгорании поступила в 18:31 по местному времени. По предварительным данным, на месте пожара находятся склады», — отметил он.
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Загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание и находящийся рядом мусор. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в соцсетях. Судя по ним, из-за многоэтажек валит густой черный дым.
«Сильный пожар в районе Преображенское. Возгорание началось на стройке», — указали в одном из комментариев.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются.
UPD: пожарные ликвидировали возгорание на улице Тагильская.
Накануне сотрудники МЧС локализовали возгорание на складе в Химках на площади в 150 квадратных метров.
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