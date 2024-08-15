Электровоз загорелся на станции в Москве

Источник 360.ru: на станции Перово в Москве загорелся электровоз

Фото: Телеканал «360»

В ночь на 15 августа на станции Перово в Москве вспыхнул электровоз. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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