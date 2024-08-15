Электровоз загорелся на станции в Москве

В ночь на 15 августа на станции Перово в Москве вспыхнул электровоз. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло примерно около четырех часов ночи. Прибывшие на место правоохранители провели проверку территории, взрывных устройств не обнаружили. Пострадавших нет.
Не исключена версия поджога локомотива, проводится проверка.
В мае пожар вспыхнул после схода поезда с рельсов под Волгоградом. Погибших и пострадавших нет.
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