Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановили после атаки ВСУ

Электроснабжение в Запорожской области, которое было нарушено из-за атаки ВСУ, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале .

«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу», — написал он.

Накануне в Запорожской области произошло отключение электричества из-за атаки БПЛА противника на высоковольтное оборудование. Бригады энергетиков в усиленном режиме занялись восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы усложнялись из-за риска новых ударов.

Ранее отключение электроснабжения произошло на всей территории Запорожской области 19 июля. Тогда аварийную ситуацию устранили за полчаса.