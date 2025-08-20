Электроснабжение в Запорожской области полностью восстановили после атаки ВСУ

Электроснабжение в Запорожской области, которое было нарушено из-за атаки ВСУ, полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков за оперативную работу», — написал он.
Накануне в Запорожской области произошло отключение электричества из-за атаки БПЛА противника на высоковольтное оборудование. Бригады энергетиков в усиленном режиме занялись восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы усложнялись из-за риска новых ударов.
Ранее отключение электроснабжения произошло на всей территории Запорожской области 19 июля. Тогда аварийную ситуацию устранили за полчаса.
