Запорожская область осталась без света
Глава Запорожской области Балицкий заявил о полном отключении света в регионе
Отключение электроснабжения произошло на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил глава российского региона Евгений Балицкий.
Причин блэкаута он не назвал, но подчеркнул, что работы по возобновлению подачи электроэнергии уже начались.
«Прошу проявить терпение и доверять только официальным источникам информации, специалисты работают», — обратился Балицкий к жителям.
В последний раз частичное отключение света в Запорожской области произошло в ночь с четверга на пятницу, 18 июля.
Как заявил глава региона, причиной стала атака украинского беспилотника на электросетевое оборудование. Ко второй половине дня пятницы свет в отключенные муниципалитеты вернулся.
Украинские боевики регулярно атакуют Запорожскую область. Неделю назад, 13 июля, в зону поражения беспилотников и артиллерии ВСУ попало село Тарасовка. Балицкий заявил, что в результате есть раненые среди мирных жителей.