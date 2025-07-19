Запорожская область осталась без света

Глава Запорожской области Балицкий заявил о полном отключении света в регионе

Отключение электроснабжения произошло на всей территории Запорожской области. Об этом сообщил глава российского региона Евгений Балицкий .

Причин блэкаута он не назвал, но подчеркнул, что работы по возобновлению подачи электроэнергии уже начались.

«Прошу проявить терпение и доверять только официальным источникам информации, специалисты работают», — обратился Балицкий к жителям.

В последний раз частичное отключение света в Запорожской области произошло в ночь с четверга на пятницу, 18 июля.

Как заявил глава региона, причиной стала атака украинского беспилотника на электросетевое оборудование. Ко второй половине дня пятницы свет в отключенные муниципалитеты вернулся.

Украинские боевики регулярно атакуют Запорожскую область. Неделю назад, 13 июля, в зону поражения беспилотников и артиллерии ВСУ попало село Тарасовка. Балицкий заявил, что в результате есть раненые среди мирных жителей.