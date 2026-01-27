Электроснабжение в Мурманской области восстановили после блэкаута
В Мурманске и Североморске в полном объеме восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Он добавил, что точечную донастройку внутридомовых сетей в отдельных квартирах проведут в ближайшее время.
Крупная авария, оставившая тысячи жителей без света, произошла 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП.
Губернатор ввел режим ЧС. Чибис объяснил свое решение необходимостью, чтобы привлечь дополнительную технику частных компаний.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По версии следствия, внешнего воздействия на линии не было, причина — в ненадлежащей эксплуатации.
В сетевой компании изъяли техническую документацию для установления всех виновных.
Работы по восстановлению осложнялись сложным рельефом и неблагоприятной погодой.