Электроснабжение в Мурманской области восстановили после блэкаута

В Мурманске и Североморске в полном объеме восстановили подачу электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис .

Он добавил, что точечную донастройку внутридомовых сетей в отдельных квартирах проведут в ближайшее время.

Крупная авария, оставившая тысячи жителей без света, произошла 23 января из-за обрушения пяти опор ЛЭП.

Губернатор ввел режим ЧС. Чибис объяснил свое решение необходимостью, чтобы привлечь дополнительную технику частных компаний.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. По версии следствия, внешнего воздействия на линии не было, причина — в ненадлежащей эксплуатации.

В сетевой компании изъяли техническую документацию для установления всех виновных.

Работы по восстановлению осложнялись сложным рельефом и неблагоприятной погодой.