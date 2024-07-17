Электроснабжение на юге России восстановили

Специалисты министерства энергетики восстановили электроснабжение потребителей на юге России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Напряжение подали всем потребителям благодаря слаженным действиям энергетиков», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Минэнерго продолжит отслеживать в оперативном порядке ситуацию с энергоснабжением регионов, в которых зафиксировали аномально высокие температуры.

Ранее в Ставропольском крае власти ввели график временного отключения электроэнергии. Эти меры начали работу в Пятигорске и четырех поселках в его округе для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения.

Кроме того, из-за аномальной жары веерные ограничения электроэнергии вводили в Крыму. Советник главы региона по информационной политике Олег Крючков отмечал, что это необходимо для сохранения целостности энергосистемы республики.