Электроподстанция загорелась после падения обломков дрона на Кубани

В Старотитаровской станице ночью загорелась электроподстанция из-за падения обломков беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Пострадавших нет», — уточнили в сообщении.

Пожар быстро локализовали и потушили в 08:50. В ликвидации возгорания участвовали 40 человек и 13 единиц техники, включая силы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами России 26 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, Белгородской, Брянской, Ростовской областью, а также над акваторией Черного моря.

Ранее мирный житель пострадал при атаке дрона в Шебекинском округе. Ему диагностировали осколочные ранения живота и ноги.