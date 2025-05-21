Врач Еделев допустил невозможность восстановления легких после отказа от вейпа

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев привел актуальные сведения о влиянии вейпов на здоровье человека, ссылаясь на современные медицинские исследования. Использование электронных сигарет способно привести к различным заболеваниям и нанести серьезный вред органам и системам, отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей .

Специалист прокомментировал вопрос о восстановлении здоровья после прекращения курения вейпа. По его словам, повреждение, вызванное электронными сигаретами, иногда носит необратимый характер. Процесс восстановления зависит от длительности вейпинга, интенсивности его использования, состава испаряемых жидкостей и общего состояния здоровья человека.

«После длительного использования, вероятно, некоторые изменения здоровья и необратимые повреждения органов и систем сохранятся», — заявил врач.

Он также предупредил о риске необратимого повреждения ДНК, вызванного воздействием некоторых канцерогенов.